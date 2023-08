Fabrizio Corona in moto con la bionda? Non proprio: una spiazzante sorpresa

12 agosto 2023 a

a

a

Torna a far parlare di sé, Fabrizio Corona, particolarmente scatenato nelle ultime settimane sui social, dove sciorina gossip e indiscrezioni. Già, l'ex re dei paparazzi sa benissimo come tornare al centro dell'attenzione.

Ora, eccoci all'ultimo capitolo. Scritto ovviamente sui social, nel dettaglio in una story su Instagram che ha... stupito. La story è stata pubblicata da Fabrizio Corona nella serata di venerdì. Trattasi di un video nel quale si mostra mentre sfreccia alla guida di una moto, in sella alle sue spalle una bionda.

Peccato che non tutto è come sembra. Già, perché la bionda in questione... non è una donna. Si tratta infatti di Giacomo Urtis, amico di Corona, il chirurgo estetico dei vip ed ex concorrente del GfVip.

Del rapporto tra Corona e Urtis in passato se ne è parlato molto: pare infatti che tra i due ci sia stato del tenero. E anche se Corona è ancora fidanzato, chissà che tra i due il legame non vada un pizzico oltre. Per inciso, Corona non ha mai smentito le voci sul loro rapporto peculiare, voci che iniziarono a girare al tempo del GfVip. Anzi, l'ex re dei paparazzi le ha in una certa misura confermate, rimarcando come si tratti di un qualcosa di assolutamente normale.