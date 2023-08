Fabrizio Corona, bomba sul big della Juve: "Dipendente dal gioco, debito milionario"

02 agosto 2023 a

Fabrizio Corona è tornato a far discutere. L'ex re dei paparazzi ora si dà al gossip e, dopo Ilary Blasi e Belen Rodriguez, ecco che svela alcuni retroscena sul giovane talento della Juventus: Nicolò Fagioli. Sul suo canale Telegram, Corona premette che "Nicolò Fagioli è un calciatore italiano, centrocampista della Juventus e futuro talento del calcio italiano, ha soltanto 22 anni ed è già una colonna portante della Juventus e della Nazionale. A questa giovane età e con quella faccia così pulita, da bravo ragazzo, tutto pane e calcio, nasconde una clamorosa dipendenza".

A suo dire, il calciatore sarebbe ludopatico: "Quando ho saputo la notizia non ci credevo, perché di solito a pelle riesco a capire come sono fatte le persone, anche guardando semplici fotografie, video e immagini. La notizia, infatti, mi ha sconvolto. Lo scrivere a tutte le ragazze in direct su Instagram è una prassi comune del giovane calciatore medio senza arte né parte mentale, o cerebrale, ma avere una grave dipendenza dalle scommesse/gioco 'ludopatia' specie a 20 anni è un problema a dir poco clamoroso".

E ancora, senza freni: "Il ragazzo è diventato un calciatore professionista da poco, quindi i suoi guadagni non raggiungono cifre così alte, eppure mi hanno raccontato in maniera assolutamente credibile, che sia già sotto di oltre 1 milione di euro di debiti per gioco d'azzardo". Le affermazioni di Corona non trovano però alcuna conferma, lo stesso Fagioli al momento non ha risposto alle accuse.