Fabrizio Corona sconvolge Belen: "Ecco la nuova donna di De Martino"

05 agosto 2023 a

Fabrizio Corona lancia una bomba su Belen Rodriguez e Stefano De Martino, i quali si sarebbero detti addio da tempo: "Non è come avete letto in giro. La realtà è che Belen e Stefano si sono lasciati sei mesi fa. Lui adesso è concentrato sul lavoro. Lei mi ha anche fatto delle confessioni, perché come sapete siamo amici", ha detto l'ex re dei paparazzi sul suo canale Telegram. Addirittura, secondo Corona, il conduttore Rai avrebbe cominciato una relazione con una famosa influencer e attrice, già fidanzata di Fred De Palma e Giacomo Giorgio. Si tratterebbe della bellissima Beatrice Vendramin.

"Stefano De Martino ha già una nuova fiamma. Lui è stato beccato da alcuni miei amici in Sardegna. Lei è una ragazza nota e fa anche l’influencer. Ecco il nuovo flirt", ha annunciato Corona: "Lei si chiama Beatrice Vendramin, attrice, influencer e modella, testimonial di brand importantissimi ed ex fidanzata di un personaggio famoso", ha proseguito. "Più di due anni è durata la storia con Fred de Palma, che poi ha lasciato, poi si è fidanzata con Giacomo Giorgio, il protagonista e il più bello di Mare Fuori, la serie di grandissimo successo. Stefano è arrivato in Sardegna verso la fine di luglio con una serie di amici napoletani. Il conduttore è stato visto in barca con Ginevra Mavilla, altra influencer famosa e ma con la quale non ha nessun tipo di rapporto amoroso. I due gli abbiamo visti insieme sereni e divertirci come se nulla fosse successo nella sua vita sentimentale". Al momento non ci sono conferme né smentite...