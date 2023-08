Pazzesca a 18 anni: la riconoscete? La foto che manda in tilt Instagram e Mediaset

29 agosto 2023 a

a

a

I “reperti archeologici”, così li ha definiti Guendalina Tavassi. Mentre metteva in ordine la sua abitazione, l’attenzione dell’ex concorrente del Grande Fratello è stata rapida dal contenitore sotto al letto: all’interno ci sono foto e materiali degli anni passati. Proprio da questa scatola è uscita fuori una vecchia foto in bianco e nero che mostra la Tavassi a 18 anni.

All’epoca era diventata mamma di Gaia: era giovanissima e bionda, a tratti irriconoscibile rispetto alla donna che è oggi. Tra i vari ritrovamenti è saltato fuori anche uno scatto risalente a prima della partecipazione al reality di Canale 5, che è stato un punto di svolta per la Tavassi. Lei stessa non ha potuto fare a meno di notare quanto fosse diversa fisicamente, ma soprattutto quanto fosse diversa la sua vita in generale.

A un certo punto è saltato fuori anche un attrezzo che serve per fare la manicure, tra una maglietta di Francesco Totti e altre foto, alcune delle quali appartenenti ai genitori: quell’attrezzo ha ricordato alla Tavassi il periodo in cui fare le unghie era stato il suo primo lavoro.