Alfonso Signorini, "no grazie": chi sono i grandi esclusi del Grande Fratello

22 agosto 2023 a

La nuova edizione del Grande Fratello, che quest'anno avrà concorrenti vip e nip, sta per partire. Il reality condotto da Alfonso Signorini tornerà in onda lunedì 11 settembre su Canale 5. Come ogni anno, anche questa volta alcuni aspiranti gieffini si sarebbero proposti come inquilini ma avrebbero ricevuto un "no" come risposta. Tra questi, quest’anno, ci sarebbe Federico Nicotera, ex tronista di Uomini e Donne. “Per la rubrica ‘Le faremo sapere’, il GF ha detto No a Federico Nicotera”, ha riferito l’esperto di gossip Amedeo Venza.

In ogni caso, l'eventuale ingresso di un ex tronista nella casa più spiata d'Italia non sarebbe stata una novità: nel corso delle precedenti edizioni del GfVip, c’è sempre stato qualche ex volto di Uomini e Donne. Ovviamente, Nicotera non sarebbe stato l’unico a ricevere un rifiuto. Pare che dei rifiuti ci sarebbero stati anche per la figlia di Guendalina Tavassi e per Giorgio Manetti, altro volto del dating show di Canale 5. Stesso discorso varrebbe per Arianna David, ex Miss Italia ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi.

Nei giorni scorsi si era parlato anche di un "no" ricevuto da Francesca Cipriani. Ma quest'ultima ha subito smentito l’indiscrezione, facendo sapere pubblicamente di non aver chiesto di partecipare alla nuova edizione del programma di Canale 5. Ad entrare di sicuro nella casa di Cinecittà, invece, sarà Alex Schwazer, primo concorrente ufficiale di questa nuova edizione della trasmissione.