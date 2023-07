Maria De Filippi, "saltano le vacanze": un grosso problema da risolvere a Mediaset

26 luglio 2023 a

a

a

Slittano le ferie di Maria De Filippi, le prime senza il compianto consorte Maurizio Costanzo. Dopo una stagione al solito intensissima, tra Uomini e donne, Amici, C'è posta per te e Tu si que vales, la regina di Mediaset sta seguendo da "lontano" il successo di Temptation Island su Canale 5, frutto della sua casa di produzione Fascino. Paparazzata da Chi in Sardegna, la De Filippi è sì a Santa Margherita di Pula, ma non proprio in vacanza. Ci sarebbe infatti un problema da risolvere legato proprio a Uomini e donne, lo storico dating show appuntamento fisso del pomeriggio di Canale 5.

Secondo le indiscrezioni che filtrano dai piani alti di Cologno Monzese, sotto la mannaia della nuova linea editoriale imposta da Pier Silvio Berlusconi a tutti i canali del gruppo potrebbe cadere la testa addirittura di Tina Cipollari, una delle colonne dello show e opinionista della prima ora. Troppo urlata, troppo sopra le righe, troppo "trash", la fatidica parola diventata uno spauracchio a Mediaset.

Per lo stesso motivo, pare, sono state allontanate Barbara D'Urso, Giulia Salemi, Guendalina Tavassi e altri reduci di Grande Fratello e Isola dei famosi, e gli stessi show del GF e dell'Isola sono stati o saranno rivisti profondamente. Per questo la De Filippi sta studiando eventuali modifiche anche a Uomini e donne anche se, si dice, non vorrebbe rinunciare ala sua spalla Tina.

Nel frattempo, visto il successo della tradizionale versione estiva, Mediaset ha messo in cantiere una Temptation Island invernale che per ovvi motivi non sarà ambientato in spiaggia, bensì in montagna. Salvo clamorose sorprese: "A Cortina? Forse. Oppure potrebbe essere comunque in bikini - è la spifferata del magazine Chi -. Possiamo immaginare Maria puntare il dito sul mappamondo toccando ora le Maldive, ora le isole Cook".