Ambra Angiolini, notizie sconvolgenti dall'Africa: pare che la figlia, a 19 anni...

Jolanda Renga si sta godendo un viaggio in Africa con il fidanzato Filippo Carrante. Su Instagram la figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga ha pubblicato una carrellata di scatti riguardanti questa avventura. In particolare ha condiviso le foto del safari nel deserto africano, dove si possono incontrare leoni, tigri ed elefanti. I due ragazzi si sono anche lasciati coinvolgere in un’esperienza tipica del posto.

Chissà cosa ne pensano la Angiolini e Regna del “matrimonio” della figlia a soli 19 anni. Premesso che non si è trattato di una cerimonia ufficiale bensì di un evento dimostrativo, per provare una tradizione africana, i due ragazzi hanno deciso di prendere parte a una cerimonia di nozze molto veloce: un ragazzo africano ha legato un braccialetto e un anello, incorniciato con fiori rossi, attorno al polso di Jolanda, mentre Filippo le ha messo l’anello all’anulare.

Nonostante non fosse nulla di ufficiale, la coppia è sembrata molto felice di sperimentare questo grande passo. In molti si sono chiesti come avranno reagito i genitori di Jolanda dinanzi a questa iniziativa. Sia la Angolini che Renga non hanno commentato le storie divertenti, ma quasi sicuramente entrambi saranno stati felici di vedere la loro figlia affiancata da una persona che la ama davvero.