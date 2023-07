Ambra Angiolini, la foto che manda in tilt i fan: "Auguri"

15 luglio 2023 a

Ambra Angiolini ha una nuova relazione. Archiviata quella travagliata con Max Allegri, Ambra si gode questa sua nuova fase in compagnia del suo nuovo amore, Andrea Bosca. E di fatto l'attrice ha spiazzato i suoi fan con una sorpresa riservata proprio a lui in occasione del compleanno. E così da parte della Angiolini sono arrivati degli auguri speciali sui social. Ambra ha pubblicato una storia senza lasciare dubbi, adesso c'è una nuova presenza nel suo cuore.

In una story Instagram, la showgirl fa gli auguri proprio al suo nuovo compagno Andrea Bosca: "Con la pioggia o con il sole... sempre cielo sei. Auguri #andrè del mio cuore", scrive la Angiolini postando una foto dell'attore in costume, seduto su uno scoglio in riva al mare, mentre si gode un momento di relax. E i fan sono subito andati in tilt. Di fatto si tratta di una vera e propria dichiarazione d'amore per il suo Andrea con la quale la Angiolini sta attraversando un periodo sereno. Ambra dunque ha ritrovato l'equilibrio di coppia con l'attore dopo un periodo lontano dai riflettori e dopo aver messo da parte l'addio all'allenatore della Juve. Allegri dunque è definitivamente un ricordo, ora spazio ad Andrea Bosca.