Michelle Hunziker, le voci la sconvolgono: "Trussardi? Grande feeling con..."

Tomaso Trussardi e Dayane Mello insieme. I due non sono una coppia, almeno non sentimentalmente. L’ex marito di Michelle Hunziker e la modella brasiliana si sono incontrati il 29 luglio scorso a Paestum dove si è svolto un evento legato al mondo della moda: "Premio Moda Città dei Templi Edizione VII". L’imprenditore bergamasco ha, per l'occasione, ricevuto un premio legato al suo ruolo manageriale, mentre l’ex gieffina ha preso parte alla serata ricoprendo il ruolo di madrina dell’evento.

Tra i due comunque, fa sapere Gossip e Tv, si è instaurato un ottimo feeling. Proprio l’hairstylist dell’evento, Gionathan Contino, ha pubblicato sui social una foto affettuosa che ha visto protagonisti Tomaso e Dayane. Il primo ha addirittura preso in braccio la modella. Al momento però sia la Mello che Trussardi sarebbero single. L’imprenditore ha chiuso il suo matrimonio con la conduttrice Mediaset e da quel giorno pare non avere una fidanzata. Diverso discorso per la Mello, spesso al centro del gossip.

Nel frattempo la Hunziker si è lasciata alle spalle anche la love story con il medico Giovanni Angiolini. Ora anche lei sembra tornata single. Stefano Sala, che con Dayane ha avuto una figlia, è invece legato da anni alla modella ucraina Dasha Dereviankina.