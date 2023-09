Andrea Delogu sbotta: "Si è rifatta pure questa?", un caso sul red-carpet

09 settembre 2023 a

a

a

Stavolta Andrea Delogu sbotta. La conduttrice e speaker telefonica, che lo scorso febbraio ha condotto il preserale del Festival di Sanremo, su Instagram è amatissima per la sensualità "casuale", la battuta sempre pronta e l'autoironia. Ma i suoi 700mila followers ne avranno apprezzato anche il lato meno "moderato"

Reduce da una prestigiosa esperienza personale, la "sfilata" sul red carpet del Lido alla Mostra del Cinema di Venezia, la 41enne nata e cresciuta all'interno della Comunità di San Patrignano (il padre era uno degli uomini di fiducia del fondatore Vincenzo Muccioli) ma da anni ormai "romana d'adozione" ha conquistato fotografi e fan con un conturbante abito nero da gran gala con vistosa scollatura posteriore.

Bellissima, raggiante e... contestata. Secondo un follower, che ha commentato una foto della Delogu in primo piano, qualcosa non torna: "Ma si è rifatta pure questa?".

Sottolineatura assai antipatica, soprattutto nei modi. Una polemica che ha toccato in questi anni più o meno tutte le vip, siano esse showgirl, attrici o influencer. Andrea però non ci sta e risponde pan per focaccia con un eloquente "Ma quando mai?". Quindi, recuperando un po' di buon umore, aggiunge: "Niente raga, neanche con le rughette in vista...". In un'altra delle sue Stories, la Delogu chiude il cerchio: "Specifico: sono favorevolissima ai ritocchi estetici se qualcuna o qualcuno vuole farli. Assolutamente. Ma mi sfinisce quando usano il sottendere qualcosa come un insulto. Raga sono sfinita". Come darle torto?