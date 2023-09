Ilary Blasi così sul red carpet di Venezia: scollatura estrema

04 settembre 2023 a

Ilary Blasi si è presentata sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia con un look che ha lasciato a bocca aperta i fotografi. La conduttrice infatti aveva un nuovo colore di capelli, un biondo più scuro e caldo, e indossava un vestito nero molto elegante di Dior senza maniche e con una profonda scollatura. La Blasi aveva poi degli stivaletti neri e una borsetta sempre dello stilista francese.

Tra i premi speciali della serata di ieri 3 settembre, il Filming Italy Best Movie Cinema Revolution Award è stato assegnato al sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura Lucia Borgonzoni che "ha fortemente voluto l’iniziativa Cinema Revolution per supportare il cinema in estate, insieme alle associazioni di categoria", il presidente di Anec Mario Lorini e il presidente nazionale distributori Anica Luigi Lonigro; a Fiorello il Filming Italy Best Movie Award come Personaggio Tv dell’anno per il programma Viva Rai 2; a Ilary Blasi il Filming Italy Best Movie Award come Personaggio TV dell’anno per il programma L’isola dei famosi.

A Santo Versace e Gianluca Curti il Filming Italy Best Movie Award Premio Industry per il 70° anniversario di Minerva Pictures; alla campionessa olimpica Sofia Goggia il Filming Italy Best Movie Award Miglior Docufilm per 23 giorni: Il miracolo di Sofia Goggia. La madrina di questa nuova edizione è stata invece Laura Chiatti.