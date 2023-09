Maria Pellegrinelli, "ti piace farli?": vergogna oscena, chi la insulta

Roberto Tortora 04 settembre 2023 a

a

a

Ha suscitato empatia in tutti, dopo aver raccontato della sua battaglia contro un tumore e ora sembra rinata e più bella che mai. Stiamo parlando di Marica Pellegrinelli, storica ex-moglie di Eros Ramazzotti, incappata in un piccolo incidente social, dopo aver sfilato sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. Nel suo viaggio di ritorno a casa ha provato a rispondere alle domande dei fan e, purtroppo, si è trovata di fronte i soliti haters che hanno provato a provocarla. La Pellegrinelli, però, non si è fatta intimidire e ha postato una domanda molto volgare di un follower che, senza troppi giri di parole, le ha chiesto se a lei piaccia “fare i pom***i”.

"Pieno di str**zi": terremoto sul red carpet, chi attacca il festival di Venezia

La modella non si è scomposta ed ha replicato in questo modo: “Un giorno pubblicherò tutti i profili che m’inviano domande simili, vi avverto. By the way, sono un ottimo anti aging, ginnastica facciale insomma”. Una giusta risposta per una domanda inopportuna, un episodio sgradevole che, però, non scalfisce la bellezza di Marica Pellegrinelli e la sua ultima avventura a Venezia, in cui ha sfoggiato un look superbo, grazie, con un’acconciatura perfetta: capelli lisci con riga al centro dall’effetto molto naturale, abbinati a uno sguardo bordato di nero.

Sontuoso anche l’abito scuro, una creazione stile lingerie di Ermanno Scervino con schiena scoperta. Per la modella i complimenti sono caduti a pioggia. Poche settimane fa, la Pellegrinelli aveva raccontato pubblicamente la sua battaglia contro un tumore alle ovaie. Durante le cure ha preferito mantenere il massimo riserbo, senza esporsi mediaticamente. Solo quando è guarita ha raccontato tutto.