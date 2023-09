Elisabetta Canalis, slip trasparente: la foto che manda tutti in tilt

17 settembre 2023 a

a

a

Ogni foto in intimo di Elisabetta Canalis, anche la più patinata e "professionale", scatena l'inferno su Instagram con decine, anzi centinaia di commenti estasiati dei fan. L'ultima pubblicata dalla splendida ex velina di Striscia la notizia non fa certo eccezione. La showgirl sarda, 45 anni magnificamente portati, sfoggia un completo lingerie giallo assa seducente e dalle trasparenze "assassine". Impossibile, francamente, resisterle.

Miglior modo per lanciare la sua ospitata alla imminente Fashion Week di Milano non c'era, almeno a giudicare dall'accoglienza dei followers. Pizzo, specchio, vasca da bagno e curve perfette, un mix che scatena la fantasia dei commentatori. "Sei sempre bellissima... Insuperabile".

Particolarmente piccanti gli amanti dei piedi, categoria in sorprendente ed esponenziale aumento: "Ripetiamo tutti insieme....".. Signore pietà...", si legge. E ancora: "Elisabetta calpestami", "Distruggi di like questo tasto se quei piedi li vorresti come un mattarello sull'impasto...", "È un periodo che in casa mi entra sempre qualche geco non ci si crede... purtroppo non è mai quello del tuo piede", scrive un utente riferendosi al tatuaggio della Canalis.

"Ti prego basta": perché questa foto sexy della Canalis è diversa dalle altre | Guarda



E c'è anche spazio per una simpatica osservazione di una ragazza: "Anche io ho quel completino, ma in rosa, e su di me è decisamente tutta un'altra storia". Vedendo la Canalis, le crediamo sulla fiducia. Ma complimenti per sincerità e autoironia, merce rarissima sui social.