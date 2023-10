Stefano De Martino, "viva la fi***": lo sfondone, rischia il posto in Rai

06 ottobre 2023 a

Stefano De Martino ha compiuto 34 anni e ha scelto di festeggiare anche in compagnia degli amici, con i quali ha trascorso una bella serata in un noto ristorante di Milano. Al suo fianco c’era anche Martina Trivelli, che si vocifera sia la sua nuova fiamma: è una ragazza di Pescara ma che vive e lavora nel capoluogo lombardo. I due sono stati avvistati diverse volte insieme e ciò fa pensare che ci sia una frequentazione in corso, se non addirittura qualcosa di più serio.

Corna? "Perché tra noi è finita": De Martino, la confessione su Belen a "Belve"

Tornando ai festeggiamenti, il classico momento della torta ha suscitato qualche polemica sui social. Non tutti hanno gradito l’iniziativa goliardica degli amici, che hanno fatto arrivare a De Martino una seconda torta un po’ particolare. La sorpresa consisteva infatti in una scritta alquanto eloquente: “Viva la f***”. Tutti i presenti hanno riso di gusto dinanzi a questa torta speciale, anche lo stesso De Martino è parso molto divertito: il riferimento della scritta è la fama di Stefano, che fa sempre furore tra le donne. Sui social si è però aperto un dibattito: è il caso che un conduttore della Rai si esponga sui social in modo volgare e imbarazzante?

Per la verità la polemica sembra un po’ campata per aria: c’è chi addirittura pensa che il lavoro in Rai di De Martino possa essere a rischio per quel “viva la f***” sulla torta. Un’esagerazione bella e buona: si è trattato semplicemente di una trovata goliardica da parte degli amici, apprezzata anche dal conduttore. Dopo la festa a Milano, De Martino è tornato a Napoli e ha festeggiato ancora un volta, stavolta con familiari e amici di infanzia in una celebre pizzeria partenopea.