Belve, De Martino confessa su Belen: "Corna? Perché tra noi è finita"

26 settembre 2023 a

Questa sera, martedì 26 settembre, andrà in onda una nuova puntata di Belve, il talk show di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani, prima puntata della nuova stagione. Tra gli ospiti ecco Stefano De Martino: ballerino, conduttore televisivo, nonché compagno storico di Belen Rodriguez. Nel corso della trasmissione si tratterà proprio della separazione con la showgirl argentina, dei presunti tradimenti e dei suoi progetti lavorativi per il futuro.

De Martino, sollecitato dalla conduttrice, si è sbottonato sulla fine del suo rapporto che lo legava a Belen. Seconda fine, per inciso: i due dopo la prima rottura erano tornati insieme. "Il mio matrimonio non è finito per un tradimento", ha spiegato il ballerino. E quando la stessa Fagnani lo ha incalzato ricordandogli che la showgirl in più occasioni ha sottolineato una sua tendenza al tradimento, l'ex concorrente di Amici ha confessato: "Io non sono uno stinco di santo ma credo molto nell'esclusività dei sentimenti". Ma sul suo "stato civile" aleggia ancora un fitto mistero. Rispondendo a una provocazione della conduttrice sul suo divorzio/non divorzio, De Martino ha commentato: "Secondo me devo ridivorziare. Al momento non so quale sia il mio stato civile".

Il ballerino napoletano ha poi parlato dei suoi possibili progetti futuri. Si vocifera infatti che possa diventare il nuovo conduttore del Festival di Sanremo. "È molto presto quindi prego che non me lo chiedano - ha confessato De Martino - perché farei fatica a dire di no: ho sempre detto che per fare Sanremo ci vuole qualche capello bianco".