Belen Rodriguez, lo schiaffo di De Martino: la sua nuova donna?

Tengono sempre banco le vicende private di Stefano De Martino e Belen Rodriguez. I due, come noto, hanno nuovamente rotto la scorsa estate. Mentre la showgirl argentina sta vivendo un periodo particolarmente turbolento, sia a livello professionale (dopo l'addio a Mediaset, dove conduceva Le Iene e Tu si que vales, non ha ancora trovato una nuova collocazione) sia personale (c'è chi sui social ha evidenziato la sua allarmante magrezza), per il conduttore di Rai 2 sembrano essere giorni sereni.



L'ex giovane allievo di Amici di Maria De Filippi, oggi padrone di casa dell'affermato Stasera tutto è possibile su Rai 2, da alcune settimane avrebbe una nuova fiamma. Si tratta della giovane Martina Trivelli, una bella ragazza castana estranea al mondo dello spettacolo di cui gli esperti di gossip parlano insistemente.

Sui social, De Martino è stato pizzicato al ristorante di Claudio Antonioli, dove ha festeggiato tra amici il suo 34esimo compleanno. Accanto a lui, pare ci sia proprio Martina.

E qui, in una story su Instagram, ecco un succoso dettaglio: alcuni amici del ballerino-presentatore partenopeo, infatti, hanno disegnato un cuore accanto ai due presunti piccioncini, avvalorando i sospetti dei beninformati. Indizio indiscutibile o presa in giro per alimentare, ironicamente, le chiacchiere?

Non è la prima volta, comunque, che De Martino e la sua misteriosa amica (26enne nata a Pescara ma residente a Milano) sono stati paparazzati insieme. In un caso, l'ex di Belen è stato pizzicato addirittura sotto casa della giovane, e la presenza dei fotografi ficcanaso l'avrebbe indotto alla fuga precipitosa.