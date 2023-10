Elisabetta Canalis, solo nylon e trasparenze: le foto sono pazzesche

16 ottobre 2023 a

La perfezione non esiste, ma Elisabetta Canalis ci va molto vicino. A 45 anni la showgirl ha raggiunto un livello di bellezza e di seduzione fuori dal comune: i suoi scatti sono senza tempo e affascinano le nuove generazioni come chi l’ha conosciuta più di 20 anni fa. L’ex velina ha deciso di far esplodere Instagram pubblicando tre foto in cui appare in tutta la sua avvenenza, mettendo in risalto un fisico senza precedenti.

L’ex velina dii Striscia la Notizia ha posato con un body trasparente e un paio di collant che hanno esaltato tutte le sue forme. In meno di 24 ore sono arrivati quasi 200mila like, alcuni “illustri”: ad esempio quello di Elettra Lamborghini, un’altra che in quanto a “bomba sexy” non scherza. La nota ereditiera è rimasta molto colpita dalle foto della Canalis e ha commentato con un eloquente “ella peppa”. C’è anche chi scrive “altro che nuove generazioni” ed effettivamente la showgirl fa impallidire molte delle 20enni di oggi, per non dire tutte.

Quando decide di spogliarsi, la Canalis lascia sempre tutti a bocca spalancata. Gli ultimi scatti parlano da sé e dimostrano che la showgirl è in forma strepitosa. Nonostante la sua vita abbia subito dei cambiamenti importanti nell’ultimo periodo, la Canalis è la stessa di sempre quando si tratta di mettersi davanti all’obiettivo: che sia un servizio in bikini sui trulli o una campagna in lingerie sulla poltrona, è sempre in grado di mettere tutti d’accordo con la sua bellezza.