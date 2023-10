Michelle Hunziker, il nuovo fidanzato? Di chi è l'ex: incredibile intreccio

14 ottobre 2023 a

Michelle Hunziker ha un nuovo fidanzato. Archiviato l'ultimo matrimonio con Tomaso Trussardi, dopo quello con Eros Ramazzotti, e dopo una breve storia d'amore con il medico ed ex gieffino Giovanni Angiolini, la showgirl svizzera avrebbe una relazione con Alessandro Carollo. A rivelarlo è stata una fonte dell’esperta di gossip campana Deianira Marzano, secondo la quale la Hunziker è legata a un uomo da circa un anno, una relazione che si sarebbe consolidata definitivamente la scorsa estate. Sempre secondo la fonte della Marzano "ormai lo sanno tutti, Michelle ha un nuovo compagno. Si frequentano da circa dodici mesi, ma solo dopo le vacanze estive la coppia è stata ufficializzata, come testimonia lo splendido anello che lei porta al dito". E come dimostrerebbero gli ultimi post condivisi sui social dai due, con la stessa moto, una Ducati rossa.

"Ecco il suo uomo, stanno insieme da un anno": chi smaschera Michelle Hunziker

Ma attenzione, chi è Alessandro Carollo? "Si tratta di un noto osteopata romano, abbastanza conosciuto negli ambienti vip. Ha frequentato la facoltà di Scienze Motorie presso l’Università La Sapienza di Roma e, successivamente la laurea, ha fondato l’European Academy of Osteopathy, istituto nel quale lavora attualmente in qualità di insegnante", si legge sul sito Gossipetv. "Il suo studio è frequentato da tantissime celebrità: Belen Rodriguez, Gessica Notaro, Paola Barale, Elisabetta Canalis, Renato Zero e Fabrizio Corona" ma "parlando invece delle sua passate frequentazioni, che hanno contribuito a renderlo famoso nello showbiz, pare che Carollo abbia frequentato Paola Barale, anche se il loro presunto flirt non è mai stato confermato, Elisabetta Gregoraci ed Elisabetta Canalis, rispettivamente nel 2020 e nel 2011".