Gianni Sperti, l'opinionista di Uomini e donne in tribunale: "Minacce e persecuzione"

Roberto Tortora 11 ottobre 2023

Dal caldo e accogliente trono di opinionista di Uomini & Donne ad una fredda aula di tribunale. Gianni Sperti è alle prese con una grana non da poco, essendo vittima di atti persecutori. Uno degli storici opinionisti del dating show di Mediaset, insieme a Tina Cipollari, costretto a presentarsi in tribunale per deporre dinanzi al giudice Loredana Galasso in un processo che lo vede come parte offesa. Imputato è un 51enne di San Giorgio, ex-compagno di una parente di Sperti.

Costui dovrà rispondere delle minacce e di atteggiamenti ossessivi ai danni dell’ex-ballerino di Amici. La vicenda risale al 2020, quando Sperti fu subissato di messaggi pesantissimi dall’imputato, cosa che lo costrinse a modificare le sue abitudini e a non uscire più da solo per il timore di rappresaglie. Sperti, attraverso il suo avvocato Marco Pomes, ha dovuto confermare in Aula le denunce presentate.

Le minacce del 51enne di San Giorgio sono state reiterate, secondo l’accusa, con un’aggravante di stalking e atteggiamenti a dir poco ossessivi nei confronti del volto televisivo pugliese. Sperti non è l’unico ad aver subìto una vicenda del genere, anzi, la scia di stalking subiti da personaggi famosi è lunga e non fa differenza tra sessi: va da Barbara De Rossi a Michelle Hunziker ed Elisabetta Canalis, passando per Francesco Facchinetti, Fabio Insinna e Gabriel Garko, tutti vittime di persecuzioni. Sabrina Ferilli si è trovata costretta a presentare una denuncia per stalking alla Procura di Roma contro un uomo, dopo che per cinque anni ha sopportato le sue “attenzioni” divenute troppo insistenti. “Mi segue ovunque, ormai lo trovo sotto casa, mi perseguita con lettere e regali”, disse l’attrice in un’intervista, dopo aver deciso di porre un freno a una vicenda che l’aveva pesantemente condizionata.