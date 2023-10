Tabby Brown, morta la ex di Balotelli: "Perché tra noi è finita"

17 ottobre 2023 a

Restano ancora un mistero le cause della morte a soli 38 anni di Tabby Brown, celebre modella britannica ex fidanzata dei calciatori Mario Balotelli e Raheem Sterling.

L'ex manager della ragazza ha confermato il decesso al tabloid The Sun, senza però aggiungere alcun dettaglio: la Brown, che in passato aveva posato per riviste prestigiose come Cosmopolitan, Elle e Playboy, sui social era di fatto sparita da un anno e mezzo. Su Instagram non pubblicava foto dal febbraio del 2022.

Negli anni scorsi, oltre che per la sua esplosiva bellezza, Tabby era finita sulle prime pagine dei rotocalchi per la sua vivace vita sentimentale che ha spesso incrociato la strada con il mondo del pallone. La relazione con Sterling, esterno offensivo della Nazionale inglese e star della Premier League prima con il Liverpool poi con il Manchester City (e oggi al Chelsea).

Prima ancora, però, come detto la storia con l'italiano Balotelli, durata 7 mesi e che a detta della ragazza avrebbe potuto portare i due all'altare. Nel 2011 SuperMario era da pochi mesi approdato in Inghilterra, passato dall'Inter al Manchester City. In una discoteca aveva conosciuto la Brown, di una manciata di anni più grande di lui. L'amicizia su Facebook si era trasformata presto in qualcosa di più serio. "Mi sono davvero innamorata di Mario, contro il mio miglior giudizio", aveva confessato Tabby al Mirror, nel 2013, quando la loro storia era già finita. "Mi ha detto che voleva che ci sistemassimo e avessimo una famiglia. Poi ho scoperto che stava per avere un bambino con la sua ex, c'erano storie continue su di lui che faceva feste con altre donne e tutti i messaggi 'lei è solo un'amica'". Il riferimento è a Raffaella Fico, storica ex di Balotelli, e a qualche altro flirt di cui molto scrivevano all'epoca i giornali e i siti di gossip.

"Così ho chiuso a novembre - aveva ammesso la modella -. Mario non poteva crederci e ha pensato di convincermi a tornare da lui. Quando ha capito che non c'erano possibilità l'ha presa molto male. Ma questo perché Mario non è mai stato scaricato da una donna. È abituato a ottenere esattamente quello che vuole". Il ritorno di Balotelli in Italia, al Milan, e la distanza hanno fatto il resto.