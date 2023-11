Belen massacrata? E lei vuota il sacco su Elio: "Da quanto stiamo insieme"

02 novembre 2023 a

Belen Rodriguez ha deciso di esporsi ancora di più riguardo alla relazione con Elio Lorenzoni. Ufficializzata da un paio di mesi, in realtà va avanti da cinque, come rivelato dalla showgirl argentina. Segno che la situazione con Stefano De Martino si era rotta già da un po’. Eppure la Rodriguez sta ricevendo una marea di critiche su Instagram da parte di persone che non si spiegano come abbia fatto a innamorarsi così rapidamente di un altro uomo: c’è addirittura chi avanza il sospetto che sia tutta una gigantesca trovata di marketing per far parlare di sé.

Forse anche per provare a porre un freno a queste voci la Rodriguez ha deciso di parlare in pubblico di Elio Lorenzoni. Lo ha fatto rispondendo al seguente commento: “Come ci si innamora così velocemente di una persona? Amore è una parola davvero importante, almeno per me lo è”. “Conosco Elio da tanto tempo - ha spiegato Belen - 12 anni, ma mai avuto niente, lo vedevo come amico e già gli volevo bene perché è un ragazzo perbene. Quando c’è una bella amicizia, dal voler bene all’amore si fa in fretta. Stiamo insieme da cinque mesi”.

La showgirl ha poi rafforzato il concetto in un altro post: “Sento i miei sensi risvegliarsi dopo un inestimabile letargo“. Inoltre ha risposto a un altro utente e rivelato ulteriori dettagli: “Ho passato dei momenti davvero complessi, ma come sempre mi rialzo perché amo la vita, amo i miei figli e la mia famiglia. Senza coraggio non si va da nessuna parte. Cadere è parte del percorso, rialzarsi con una consapevolezza diversa“.