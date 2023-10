Belen Rodriguez, “tutto marketing”: massacrata, cosa non le perdonano

29 ottobre 2023 a

Belen Rodriguez sta ricevendo una valanga di critiche, e anche alcuni insulti che a prescindere sono fuori luogo, per il modo in cui si sta raccontando sui social da quando ha ufficializzato la relazione con Elio Lorenzoni. Sono soprattutto i fan di Stefano De Martino a non darle tregua, dato che non le perdonano di apparire già così coinvolta con un altro uomo dopo la fine del matrimonio (per la seconda volta) con il conduttore televisivo. Pare che la nuova coppia sia andata addirittura già a convivere.

Poi Belen ha stupito tutti pubblicando alcuni scatti di una fuga d’amore in montagna e tutti hanno notato il dettaglio delle fedi al dito. Ovviamente si sono scatenate teorie di ogni tipo su questo dettaglio, molte delle quali hanno incluso critiche piuttosto accese nei confronti dell’argentina. “Una vita libera di decidere quello che voglio fino alla fine! Sempre con coraggio e con tanto amore”, ha scritto la Rodriguez. Tra i tanti commenti negativi, ne spicca uno su tutti che ben riassume il pensiero comune: “Non è nemmeno separata in tribunale da De Martino e porta la fede di un altro uomo al dito… tutto marketing”.

Nonostante le critiche, l’argentina tira dritto per la sua strada. Successivamente ha pubblicato uno sfogo a corredo di una foto di due cavalli: “Non intendo vivere una vita facile senza scomodarmi, non intendo accontentarmi, non intendo far finta di non vedere, di non sentire. Perché sento i miei sensi risvegliarsi dopo un inestimabile letargo. Intendo sventrare il mio sentiero burlandomi di quelle facce mascherate che balbettano ignoranza. Rido forte senza spostare lo sguardo, tutto quanto in me sorride e non intendo fermarmi”.