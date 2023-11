Ilary Blasi, il dramma della sorella Melory: "Il dito quasi in cancrena"

09 novembre 2023 a

a

a

"Il dito si stava gonfiando, ho provato a togliere gli anelli, ma niente": Melory Blasi, la sorella 33enne della conduttrice Ilary, ai suoi follower su Instagram ha raccontato un episodio che l'ha spaventata parecchio. La donna, che è a poche settimane dal parto, ha vissuto una notte da incubo. In particolare, sarebbe andata nel panico dopo essersi accorta che il suo dito stava andando in cancrena.

"Praticamente mi sono svegliata perché avevo prurito misto a fastidio al dito anulare - ha raccontato Melory su Instagram -. Pensavo fosse un pizzico di zanzara e volevo quindi togliermi gli anelli, la fede, il solitario, per potermi grattare. Gli anelli non uscivano, ho acceso la luce e ho visto che il dito si stava gonfiando, quindi ho provato a toglierli, ma niente. Il dito si gonfiava sempre di più. Ho provato con olio, sapone, acqua". Niente da fare nemmeno quando ha provato a mettere la mano a bagno nell’acqua fredda: "Ho preso il ghiaccio. Niente, il dito stava diventando sempre più violaceo, dolorante, non riuscivo a muoverlo. Stava andando in cancrena".

"Perché non difendo più Totti contro la Blasi". Bernardini De Pace allo scoperto: parole pesantissime

A quel punto la Blasi ha anche mostrato i segni lasciati dall'anello sul dito. Poi ha aggiunto: "Mi sono vestita e stavo andando in pronto soccorso. Sveglio Tiziano, gli dico: ‘Guarda io sto andando in pronto soccorso perché non riesco più a muovere il dito, mi fa troppo male, non riesco a togliermi gli anelli’. Cioè me lo devono amputare, non c’erano alternative". Alla fine, però, i due sono riusciti a trovare una soluzione: "Lui riesce a inserire l’ago con il filo sotto l’anello e a tirare… in quel momento preferivo davvero amputarmelo. Alla fine riusciamo a sfilarlo, era la fede. Un sollievo ragazzi che non vi dico".