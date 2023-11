Ilary Blasi, crisi con Bastian Muller? La foto che toglie ogni dubbio

13 novembre 2023 a

Ilary Blasi in crisi con il compagno Bastian Muller? Dopo diversi giorni in cui la conduttrice non ha postato foto insieme all'imprenditore, i fan hanno iniziato a preoccuparsi. Ma a rassicurare tutti ci ha pensato proprio lei, la Blasi, che ha pubblicato un'immagine eloquente nelle sue storie Instagram. La conduttrice, infatti, ha postato lo scatto di una piazza tedesca, facendo sapere a tutti di essere volata in Germania dalla sua dolce metà.

Foto della piazza a parte, la presentatrice non ha fornito nessun altro dettaglio ai follower sul weekend romantico con Muller. L’ultima volta che era stata in Germania, come ricorda TgCom24, la Blasi aveva partecipato all’Oktoberfest e aveva postato diverse foto tra caraffe di birra insieme a Bastian. Poi, come si evince sempre dai suoi social, è stata in vacanza a Istanbul con Muller e infine a Roma, dove ha organizzato la festa per i 18 anni del figlio Cristian.

In ogni caso, nonostante le preoccupazioni dei fan nei giorni scorsi, tra Ilary Blasi e Bastian Muller tutto sembra procedere per il meglio. E a dimostrarlo è proprio questa fuga in Germania della conduttrice. Dopo un anno di frequentazione, la coppia si è concessa diverse vacanze romantiche in vari luoghi del mondo, come Parigi, Thailandia, Monte-Carlo, Brasile, Dolomiti, Costa Smeralda.