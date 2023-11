Chanel Totti, sorpresa per il fidanzato Cristian Babalus: Audi di lusso per 24 ore

11 novembre 2023 a

Una grande sorpresa quella che Chanel Totti, figlia dell'ex calciatore Francesco e di Ilary Blasi, ha preparato per il suo fidanzato, Cristian Babalus. La 16enne, come riporta Leggo, gli ha regalato un'Audi R8 GT da 168mila euro. "Ma solo per 24 ore", ha precisato la giovane.

Su Instagram i due hanno documentato il tutto in diverse storie. Cristian, 20 anni, ha ricevuto un super regalo. Nei video pubblicati sui social lo si vede mentre apre la porta della concessionaria e si ritrova davanti l'auto, costruita in poco più di 300 esemplari. Si tratta, come spiega Leggo, del "modello più potente dell'Audi, capace di raggiungere i 100 km all'ora in poco più di 3 secondi".

Purtroppo però non mancano le critiche: su Instagram Chanel è molto contestata da chi pensa che alla sua età dovrebbe studiare e non essere in giro per il mondo con il fidanzato. La coppia, infatti, è stata di recente in vacanza a Tenerife, come mostrato ai follower sui social. La 16enne, però, dal canto suo sembra non dare per niente importanza alle critiche e ai giudizi nei suoi confronti. Chanel Totti frequenta una scuola privata internazionale a Roma ed è molto attiva sui social, basti pensare che vanta più di 400mila follower su Instagram.