Michelle Hunziker, il primo bacio in pubblico: il suo nuovo amore

Un primo bacio in pubblico. Amore vero, per Michelle Hunziker ed Alessandro Carollo, che non si nascondono più. Tanto che davanti ai fotografi si mettono in posa e si lasciano andare a un bacio che trasuda passione. Il tutto è avvenuto alla festa di compleanno di Jonathan Kashanin, amico intimo della Hunziker e di sua figlia, Aurora Ramazzotti.

Gli scatti del bacio sono stati pubblicati da Chi, il settimanale a tutto gossip. La passione è esplosa in favor di obiettivo al Giardino Cordusio dell'esclusivo hotel Gran Melià, in pieno centro a Milano, dove si è svolta la festa di compleanno del 43enne.

Ecco la Hunziker in tailleur bianco, mentre Carollo si presenta in camicia e pantaloni neri. Felici e sorridenti, nonostante un piccolo imbarazzo iniziale, si sono concessi al bacio in pubblico, durante il quale l'osteopata stringeva con passione la conduttrice Mediaset.

La loro relazione era stata svelata inizialmente sempre da Chi, dunque i due sono lentamente usciti allo scoperto. Già lo scorso ottobre il rotocalco scriveva: "Si frequentano da molto e hanno un legame profondo", questo quanto riferiva al settimanale una fonte vicina alla coppia sotto anonimato. Dunque diversi avvistamenti, compreso quello in Svizzera, un weekend romantico in coppia.

Alessandro Carollo, ormai ufficialmente nuovo compagno della Hunziker, è un affermato osteopata di Roma: laureato in Scienze motorie alla Sapienza, ha due studi frequentati da diversi nomi dello spettacolo. E ancora, è docente e fondatore della European Academy of Osteophaty e dell’Osteopathic Institute. In passato, voci impazzite sostennero che ebbe una liason anche con Elisabetta Gregoraci, voci però mai confermate.