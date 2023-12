Aurora Ramazzotti lascia senza parole: "Non è un santo Natale senza..."

24 dicembre 2023 a

a

a

La Vigilia di Natale assume una tonalità completamente diversa per Aurora Ramazzotti in questo 2023. Solo un anno fa, le sue uniche preoccupazioni riguardavano i regali dell'ultimo minuto e il navigare attraverso il tradizionale cenone del 24 e il pranzo del 25 dicembre, cercando di rispondere diplomaticamente alle domande indiscrete dei parenti. Ma quest'anno è tutto diverso. Aurora ha al suo fianco Cesare, il suo adorato figlio avuto con Goffredo Cerza, al centro dell'attenzione di tutti, tanto da far quasi dimenticare la sua presenza alla mamma.

Questa mattina, domenica 24 dicembre, madre e figlio hanno iniziato la giornata con un allenamento intenso, preparandosi per le infinite portate della cena della Vigilia. Scopriamo insieme cosa hanno fatto.

La giornata di Aurora Ramazzotti ha preso il via con una vivace sessione di balli di gruppo, con Cesare che tifava per la mamma, accompagnando il tutto con versetti e risate di approvazione. I momenti più teneri sono stati condivisi sulle sue storie di Instagram, mentre su Threads, la figlia di Michelle Hunziker ha condiviso un momento particolarmente "delicato".

In una nota vocale, ha scherzosamente affermato: "Non è un santo Natale senza ciclo mestruale". Già, piccolo imprevisto natalizio. La spontaneità di Aurora Ramazzotti, nota da sempre per la sua franchezza, emerge anche in questo episodio, confermando il suo stile autentico nel comunicare con il pubblico, parlano con loro come farebbe con le sue amiche. La Vigilia di Natale di Aurora si preannuncia come un mix di gioia, risate e sincerità, con Cesare al centro di tutte le attenzioni.