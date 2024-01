Michelle Hunziker stoppa Eros Ramazzotti: "Sarebbe troppo"

23 gennaio 2024 a

Manca sempre meno alla terza edizione di Michelle Impossible, il one woman show di Michelle Hunziker in onda su Canale 5. Si tratta di tre nuovi appuntamenti in prima serata. Ospiti della showgirl svizzera, come negli anni scorsi, i suoi amici. Pare non ci sarà, invece, l’ex marito, Eros Ramazzotti. A svelarlo è stata proprio lei sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. “Eros è venuto la prima volta ed è tornato la seconda - ha spiegato la conduttrice -. La terza sarebbe stata troppo, a meno che non avesse fatto il perfetto co-conduttore”. Ad affiancarla saranno invece di nuovo Katia Follesa, Andrea Pucci e la Giallappa’s band. Come new entry ci saranno Scintilla, Alessandro Betti e Valentina Barbieri.

La Hunziker ha poi dato qualche anticipazione sul suo show: “Ci sarà un maggior numero di ospiti internazionali rispetto alle scorse edizioni”. E ha anche spiegato che il suo scopo è quello di “imparare dal passato e fare sempre meglio”. Ha svelato, inoltre, che ci sarà una parodia della soap opera "Terra Amara" in versione svizzera: si chiamerà “Lugano Amara”. Michelle, tra l'altro, festeggerà domani il suo 47esimo compleanno, trascorrendolo probabilmente in studio, dove svolgerà le prove generali dello show.

Parlando della sua vita privata, infine, la conduttrice ha ammesso: “Sono serena, ed è la cosa più importante”. Nei giorni scorsi è stata paparazzata in compagnia del fisioterapista Alessandro Carollo. In ogni caso ha anche precisato che i suoi figli e il nipotino Cesare sono al primo posto nel suo cuore: "L’amore per i figli è la chiave di tutto”. Su di loro, in particolare, ha detto: "Bisogna proteggerli dai traumi di una separazione: è il regalo più grande che gli si può fare. Poi, con intelligenza, basta dare tempo al tempo”.