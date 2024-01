Ilary Blasi, "pronto a testimoniare". Corna a Totti, slavina in tribunale

27 gennaio 2024 a

È stato tirato in ballo da Ilary Totti nel suo libro "Unica" a sorpresa, senza essere avvisato come si dovrebbe fare tra amici. Ci è rimasto male e ora, non solo ha deciso di rendere pubblica la sua "frequentazione intima" con Ilary che risalirebbe alla fine del 2021 (molto prima delle foto che ritraevano Francesco Totti e Noemi Bocchi allo stadio insieme, e molto prima che si iniziasse a parlare di crisi tra l'ex calciatore e la moglie) ma anche di servire un preziosissimo assist al Capitano. Cristiano Iovino, infatti, con queste rivelazioni potrebbe far cambiare drasticamente le condizioni della separazione sia per quanto riguarda gli aspetti economici, sia per la delicatissima questione dell’affidamento dei figli visto che ormai una delle questioni più importanti del divorzio Totti-Blasi è proprio l’addebito di colpa.

"Poco tempo fa", ha spiegato il personal trainer al Messaggero, "è circolata su molti giornali la notizia che indica il mio nome come testimone principale (citato da Francesco Totti, ndr) nella causa di separazione in corso tra loro. Alla luce di questo, anche dietro consiglio dei miei legali, ho deciso, per una volta, di parlare io. Anche per evitare ulteriori strumentalizzazioni e chiudere la questione", ha puntualizzato Iovino aggiungendo che "in realtà avrei voluto continuare a non parlare dell’argomento. Mi sono infatti tenuto sempre in disparte senza dire la mia". "Ci tengo molto alla mia privacy e non avrei voluto finire nuovamente in questo vortice mediatico, non solo per me, ma soprattutto per la mia famiglia e la loro. Però, mio malgrado, sono stato tirato costantemente in ballo", si è lamentato il personal trainer.

La versione di Iovino e che la Ilary gli aveva fatto intendere che il suo matrimonio con il Capitano fosse ai titoli di coda e che vivessero praticamente da separati in casa. "Altrimenti avrei sicuramente evitato una situazione del genere", ha puntualizzato il personal trainer sostenendo che la loro frequentazione si sarebbe interrotta quando lui avrebbe declinato un invito di Ilary a New York e lei proprio nella Grande Mela avrebbe conosciuto l'attuale fidanzato Bastian Muller. Adesso starà al giudice decidere a chi riconoscere l’addebito per la fine del matrimonio Totti-Blasi con lei che dice che il matrimonio con calciatore è finito perché lui la tradiva con Noemi Bocchi, mentre lui ritiene di avere le prove la prima a tradire sia stata Ilary.