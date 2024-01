Ilary Blasi, corna a Francesco Totti: ecco chi inchioda la showgirl

Roberto Tortora 25 gennaio 2024 a

a

a

Al termine del documentario su Netflix che racconta il naufragio del suo matrimonio, Ilary Blasi chiude con una frase emblematica a proposito dell’unico incontro avuto con il personal trainer e imprenditore Cristiano Iovino, oltretutto avvenuto insieme all’amica Alessia Solidani: “A saperlo, oltre al caffè avrei fatto altro”. A quanto pare, però, dell’altro la showgirl l’avrebbe fatto e la smentita arriva sul Messaggero proprio da Iovino. Un particolare non da poco, che rivela l’adulterio della Blasi e potrà influire tanto nella causa di separazione al Tribunale di Roma, in cui il giudice dovrà decidere (tra le altre cose) chi incolpare per la fine del matrimonio con Francesco Totti.

Chi ha innescato, dunque, l’incontro tra i due? Iovino svela tutto: “Ci siamo conosciuti verso la fine del 2020, attraverso i social, in seguito ci siamo accordati per conoscerci di persona e una mostra di Banksy che in quel periodo facevano in centro a Roma. Io ho cominciato a scriverle, commentando scherzosamente un suo selfie in ascensore. Ci vedevamo principalmente a casa mia. Ed è capitato qualche volta di vederci in negozio da Alessia (Solidani, ndr), ai Parioli.

Iovino non commenta se ci sia stato o meno un incontro, come detto dai media, in un noto hotel di Milano, ma racconta altri particolari della storia con Ilary, avvenuta quando lei era ancora sposata: “Sì, era sposata ma non si può parlare di storia. Direi piuttosto di una frequentazione intima. Si stava insieme quando gli impegni di lavoro lo concedevano. Lei mi propose di raggiungerla a New York. Era lì con la sorella e io avevo alcuni amici in città proprio in quei giorni. Peraltro, mi trovavo in Messico in quel periodo. Ma alla fine decisi di non andare”.

"Ilary Blasi messa alla porta, provinata la sostituta ufficiale: chi prende il suo posto". Bomba a Mediaset?

La conferma che la showgirl romana fosse ancora sposata viene rinforzata da questo particolare: “Nei nostri incontri non si parlava molto della sua situazione in casa, ma mi aveva fatto intendere che il suo matrimonio fosse ai titoli di coda e che vivessero praticamente da separati in casa. Altrimenti avrei sicuramente evitato una situazione del genere. Era la fine del 2021, alcuni mesi prima che uscissero le foto di Noemi Bocchi allo stadio con Totti”.

Poi la fine della relazione: “Non ci siamo più visti come prima dopo il weekend sfumato a New York. Siamo rimasti sempre in buoni rapporti, almeno fino all'uscita del suo documentario. Mi aspettavo che mi avvisasse – commenta amaro Iovino al Messaggero - visto che ha parlato di me, anche se indirettamente. Tutti però hanno capito il riferimento a me e hanno cominciato a contattarmi tanti giornalisti, alcuni sono venuti sotto casa. La mia quotidianità e serenità è stata destabilizzata per diverse settimane”. Al dubbio, infine, che la sua versione possa essere fasulla e non dimostrabile, il personal trainer chiude deciso: “Spero non ce ne sia bisogno, ma nel caso tutto ciò che ho detto è riscontrabile”.