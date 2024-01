Ilary Blasi stroncata da Caterina Balivo: "La fine veramente pessima"

27 gennaio 2024 a

Doppio colpo basso per Ilary Blasi. Il primo è quello di Cristiano Iovino, che ha svelato come la loro fosse stata una vera e propria relazione e non solo "un caffè". Corna, insomma, che hanno contribuito a portare alla rottura del matrimonio tra la conduttrice di Mediaset e Francesco Totti.

La seconda, decisamente più inattesa, quella della collega della Blasi Caterina Balivo, che dallo studio di La Volta buona, su Rai 1, ha definito la fine di quella storia "veramente pessima" ridistruendo di fatto le colpe tra i due ex marito e moglie. Da notare come fino a oggi, anche sull'onda del clamoroso successo del documentario di Netflix Unica, l'opinione pubblica fosse sostanzialmente tutta in appoggio alla Blasi.

Nello studio di Rai 1, la giornalista Incoronata Boccia non è tenera con Iovino, criticato per aver tentato di guadagnare visibilità e notorietà da questa piccante storia di gossip. "Posso dirlo? Io da un uomo così non accetterei neanche un caffè... Quanta poca galanteria". Dopo lo scoop del Messaggero su Iovino, però, la Balivo sembra essersi fatta un'altra idea: "Scusami, poca galanteria da parte di lui o da parte di tutti? No, perché mi sembra che tutti abbiano raccontato di tutto".

La stilettata è diretta proprio alla Blasi, sicuramente la più loquace fin qui nel raccontare la sua versione dei fatti, mentre Totti, oggi legato a Noemi Bocchi, ha scelto sostanzialmente il silenzio pubblico. "Documentario, intervista e poi arriva il romanzo - chiosa la conduttrice napoletana a proposito della collega romana -. La fine è stata veramente pessima". Come darle torto.