Ilary Blasi, Paola Ferrari durissima: "Una schifezza, si deve vergognare"

Al centro del gossip è tornata la rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti. La ragione, un'intervista di Cristiano Iovino al Messaggero. Lui è l'uomo "del caffè", presunto amante di Ilary, la quale però ha sempre smentito le indiscrezioni. "Solo un caffè", appunto. Ma Iovino, al quotidiano capitolino, ha raccontato una storia ben diversa. E ovviamente il gossip si è ri-scatenato.

Ed in questo contesto prende posizione Paola Ferrari, la celebre giornalista sportiva Rai, che si schiera armi e bagagli in difesa della collega Mediaset. Nel commentare l'intervista in cui lui parla di una frequentazione molto intima, ecco che la Ferrari attacca in modo durissimo il personal trainer romano.

"Non ho mai difeso Ilary Blasi, ma questa è una schifezza. Quest’uomo si dovrebbe vergognare", si scatena Paola Ferrari su Instagram. Poche parole, ma chiarissime. E insospettabili, da parte sua, che come ha messo nero su bianco non aveva mai preso posizione a favore della Blasi, in questa vicenda come in tante altre. Per inciso, il post di Paola Ferrari su Instagram è stato apprezzatissimo dai suoi seguaci, che mostravano di condividerlo in toto.