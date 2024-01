Ilary Blasi e le corna: "Solo mio cognato sapeva", un'altra bomba

27 gennaio 2024 a

Ilary Blasi si toglie qualche sassolino dalla scarpa. E dopo il docufilm e il libro, ecco che la conduttrice torna a parlare con un'intervista. "Dovevo essere io a raccontare la mia storia. Specie dopo che mi sono state fatte accuse pesanti", esordisce sulle colonne di Sette, il magazine del Corriere della Sera. Ma ciò che più l'ha fatta soffrire è stato leggere che "io sapessi tutto. Addirittura che fossimo una coppia aperta... Forse era una coppia aperta, ma solo da una parte: non la mia". Insomma, la Blasi nega i tradimenti che le sono stati addebitati. Anche quello con Cristiano Iovino.

La sua storia con Francesco Totti - la descrive lei - era felice. "Eravamo innamorati, lo eravamo. E tutte le persone più care vedevano questo: gli amici di infanzia che frequentavano casa, le mie sorelle, i miei genitori. Vedevano quello che vedevano i miei figli. Mai nessuno ha sospettato. Solo mio cognato ha saputo questa ultima storia, ma non mi aveva detto nulla sperando che Francesco rinsavisse", ammette in riferimento alla nuova compagna dell'ex calciatore, Noemi Bocchi.

Infine, ecco che la Blasi torna sui messaggi che si scambiava con Iovino e che l'ex marito ha visto. "Forse non lo capirò mai se quella cosa, per Francesco, è stata un pretesto. Di certo sono successe una serie di situazioni che hanno portato a questo risultato, anche abbastanza velocemente". Da qui l'amara ammissione: l'amore c'è ancora anche se "in una forma diversa. Come puoi dopo 20 anni insieme a una persona cancellare tutto? È chiaro che rimane l’affetto: sarà sempre il papà dei miei figli e l’uomo con cui ho diviso metà della mia vita". E alla domanda se mai tornerà il sereno tra i due, l'ex showgirl non usa mezzi termini: "Siamo in un’altra fase, quella roba lì non torna più. Può tornare un rapporto, un altro tipo di relazione. Ma non quella che è stata. Io oggi sono serena, leggera. Non voglio dire che non ho sbagliato niente però sono tranquilla con me stessa: credo che il voltare pagina velocemente dipenda anche da quello. Ho provato a fare tutto quello che andava fatto".