Ilary Blasi, Giuseppe Cruciani a valanga: "Avevi solo voglia di trom*** un altro"

28 gennaio 2024 a

a

a

La rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti è tornata prepotentemente di attualità. Questo perché Cristiano Iovino, personal trainer e presunto amante della showgirl, quello con cui Blasi disse di aver preso "solo un caffè", intervistato dal Messaggero ha dato una versione molto diversa sul suo rapporto con Ilary. Insomma, ben più di un caffè.

E la vicenda ha dato lo spunto a Giuseppe Cruciani per prodursi in un violentissimo sfogo nel corso de La Zanzara, il programma radiofonico che conduce su Radio 24. Senza giri di parole, Cruciani ha premesso: "Per fortuna siamo nella società del gossip. La società occidentale è tale perché c’è il gossip. Dove esiste il gossip, esiste pure la civiltà occidentale. Per fortuna la circolazione di notizie è frivola ma nello stesso tempo è importante perché rappresentano i vip".

"Pronto a testimoniare". Corna a Totti, slavina in tribunale: chi sta per rovinare Ilary Blasi

Poi lo sfogo sale di intensità: "Leggo da qualche giorno che è di nuovo in auge la vicenda di Ilary Blasi. Tradimenti, contro-tradimenti, quello che ha tradito quello, quell’altro che dice meno male che si è scoperta questa cosa. Allora, la tristezza mi assale. Lo sapete perché mi assale la tristezza?", ha aggiunto rivolgendosi al pubblico. Ecco la risposta: "Perché che cosa vi frega di rimproveravi chi ha tradito per primo al netto degli avvocati e dell’esibizionismo che tutti abbiamo? Ma vi rendete conto? Avevate voglia di trom*** qualcuno. L’unica cosa, avevate voglia di torm*** qualcun altro. Perché ci dovete rompere le palle a noi dichiarando io ho trom*** prima quello, ‘uell’altro ha trom*** quello? Avevate semplicemente voglia, come è normale che sia, tom*** un’altra persona”. Come sempre, Giuseppe Cruciani incontenibile.