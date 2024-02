Ilary Blasi rovinata dal "fattore Cristiano"? La voce dal tribunale

10 febbraio 2024 a

Nella battaglia legale tra Francesco Totti e Ilary Blasi per definire il divorzio e in attesa che il giudice Simona Rossi decida sui testimoni da sentire - in particolare Cristiano Iovino - l'ex Capitano della Roma, secondo quanto riporta Il Corriere della Sera ha chiesto il dimezzamento dell'assegno mensile che ogni mese deve versare alla conduttrice.

"Nulla di formalmente acquisito ma trapela l’intenzione di chiedere un ridimensionamento del sostanzioso assegno mensile che Francesco Totti dovrebbe versare all’ex moglie Ilary Blasi. E se ad aprile 2023 il tribunale aveva stabilito (provvisoriamente) una cifra pari a 12mila 500 euro mensili ora l’avvocato Antonio Conte che assiste l’ex capitano della Roma, potrebbe calare la carta della nuova istanza al Tribunale. Proponendo una cifra dimezzata rispetto a quella prestabilita", si legge nell'articolo.

Su quali basi chiederebbe questa riduzione degli "alimenti"? Determinante sarebbe il "fattore Cristiano". Il cosiddetto "uomo del caffè", in una recente intervista rilasciata a Il Messaggero aveva infatti detto che il rapporto con la Blasi era andato ben oltre il caffè e aveva parlato di "intimità". Dichiarazioni subito smentite dalla diretta interessata ma che hanno comunque "creato qualche difficoltà all’entourage di Blasi. La testimonianza sulla sua relazione vissuta con Ilary è dettagliata e esaustiva. Ma soprattutto antecedente alla liason fra Totti e Noemi Bocchi. Peserà questo sulla causa di separazione?", si conclude.