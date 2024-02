Ilary Blasi, una decisione clamorosa? "Il secondo matrimonio ancora più bello"

01 febbraio 2024 a

Esce Che stupida, il romanzo di Ilary Blasi. Qui l'ex conduttrice de L'Isola dei Famosi racconta la sua verità sulla fine della storia con Francesco Totti. Ma non solo. Premettendo che "se ultimamente non ho postato molto non vuol dire che non sia felice". Per la Blasi "la felicità non si misura sui social network". La sua è stata una vita da copertina: "Ho vissuto un fidanzamento sotto i riflettori, un matrimonio sotto i riflettori e ora una separazione sotto i riflettori - spiega durante la presentazione del suo libro a Milano - Ho sposato Francesco, ma anche il capitano della Roma: l'ho condiviso con tutti e adesso ho scoperto anche in altri sensi".

La frecciata è quella legata ai tradimenti e, in particolare, alla nuova relazione dell'ex con Noemi Bocchi. "A ferirmi più di ogni altra cosa era che anche le persone a me vicine potessero credere che sapessi della sua relazione e me la facessi andare bene. I giornalisti lo chiamavano 'patto segreto'. Secondo questa versione avrei taciuto per quieto vivere, per tenermi la villa con piscina e i soldi di mio marito avrei chinato la testa".

Mai però avrebbe accettato una situazione del genere. Da qui la confessione sulla "proposta" di Totti che gli chiedeva un’altra possibilità: "Se vuoi recuperare la mia fiducia, lascia tutto. Lascia le amiche, lascia il lavoro e lascia i social", gli avrebbe chiesto lui ricevendo da lei un secco "no". E ad oggi la Blasi non può che dirsi felice. "La vita non finisce con il divorzio, vorrei dirlo a tutte le donne. Ora inizia una nuova fase. Bisogna pensare al futuro, il mio avvocato dice che dovrei fare la mental coach per i separati". In ogni caso il volto di Mediaset non chiude le porte all'amore. Da tempo legata all'imprenditore Bastian Muller, la Blasi si lascia sfuggire una frase tutt'altro che sibillina: "Dicono che il secondo matrimonio sia ancora più bello".