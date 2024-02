Ilary Blasi, Fabrizio Corona: "Mi ha telefonato. Cosa mi ha detto su Francesco Totti"

20 febbraio 2024 a

Pace tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi? I due si sarebbero chiariti, stando alle parole dell'ex re dei paparazzi. Ospite del podcast "Gurulandia", il fotografo dei vip ha rivelato che la conduttrice gli avrebbe telefonato e si sarebbe scusata con lui per non avergli creduto sui tradimenti dell'ex marito, Francesco Totti. "Mi ha chiamato, a breve faremo un incontro chiarificatore - ha raccontato Corona -. Mi suonava il telefono, era la manager di Ilary, dopo tre chiamate alle quali non ho risposto, arriva Ilary e mi dice al telefono ‘Ao mi vuoi rispondere? So io'".

"Ilary mi ha chiesto scusa - ha proseguito l'ex re dei paparazzi - così come ha chiesto scusa pubblicamente alla stampa italiana dopo aver insultato vari giornali in una sua intervista. Dopo anni ha ammesso che io avevo ragione quando andavo a dire che Totti la tradiva e il fatto di Flavia Vento. Io non mi dovevo vergognare per una storia vera, anche se rivelata prima del matrimonio. Adesso lei questa cosa l’ha capita".

Sull'ultima intervista della Blasi a Verissimo, invece, ha detto: "Ilary era diversa, non era più allegra e caciarona come sempre, era molto triste e sulla risposta al perché questo ragazzo ha parlato (l'uomo con cui avrebbe preso un caffè in passato, ndr) non si scompone, non lo accusa". Infine, ha aggiunto: "Nel processo di separazione si parlerà di date e di chi ha tradito prima, quindi questi dettagli saranno molto importanti. Se poi chiamerà me a processo allora potrà vincere, è il suo unico mezzo".