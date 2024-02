Ilary Blasi, la "proposta indecente" di Fabrizio Corona: "Vuoi vincere? Chiama me"

16 febbraio 2024 a

È ancora guerra tra Ilary Blasi e Francesco Totti. I due in tribunale non risparmiano colpi, al punto che arriva a intervenire anche Fabrizio Corona. L'ex re dei paparazzi, in compagnia del giornalista Moreno Pisto sui social, si sofferma sulle accuse che si sono recentemente lanciati i due ex coniugi. Ilary sostiene che l’ex capitano della Roma abbia speso 3 milioni di euro al Casinò e ritardi i pagamenti del mantenimento. D'altro canto il calciatore afferma che l'ex moglie sia più ricca di lui, avendo guadagnato 700 mila euro dal documentario Netflix "Unica".

Ma per una volta Corona sembra prendere le difese dell'ex conduttrice de L'Isola dei Famosi. L'imprenditore, citando le sue riservate informazioni, nega la cifra alta ricevuta da Blasi per il docufilm e aggiunge: "L’unico modo che Ilary Blasi ha per vincere la causa matrimoniale è chiamare me al processo". Una frase sibillina, ma che lascia presagire un riferimento ai presunti tradimenti di lui denunciati più volte da Corona. Proprio su questi tradimenti l'imprenditore si era scontrato con Ilary.

Ilary Blasi rovinata dal "fattore Cristiano"? La voce dal tribunale

All'epoca Corona citò il caso di Flavia Vento scatenando la reazione della Blasi: "Io quelli come te Fabrizio li sgamo subito. Non vieni a casa mia a fare lo show tuo. Perché quando lo show inizia e finisce lo decido io. Chiudete il collegamento, buona vita Fabrizio!", tuonò in diretta al Grande Fratello Vip. Intanto, se fosse dimostrato che Ilary Blasi è molto più ricca di quel che voglia far pensare, sarebbe da ridiscutere l’assegno di mantenimento. Tanto più che il figlio Cristian Totti è diventato maggiorenne.