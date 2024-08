Elodie in spiaggia, l'asciugamano scende: il video che fa impazzire l'Italia

04 agosto 2024 a

Basta una clip, una manciata di secondi a Elodie Di Patrizi per mandare in tilt Instagram. L'annuncio è di quelli clamorosi: la cantante romana, icona sexy del nostro pop, parteciperà al prossimo calendario Pirelli. Vale a dire, il Gotha della sensualità glamour mondiale.

La 34enne interprete di successi come Black Nirvana, Bagno a mezzanotte, Margarita e Due, tra i maggiori tormentoni degli ultimi anni, dopo il cinema insomma pare intenzionata a conquistarsi anche il mondo patinatissimo dei calendari, esordendo al livello più alto possibile: nel 2025 sarà protagonista dell'iconico The Cal, che verrà presentato a Londra nel prossimo novembre.

Piccolo, succulento antipasto, il video che la stessa Elodie come detto ha voluto pubblicare sulla sua pagina Instagram: una camminata sensuale in spiaggia, di spalle, con l'accappatoio bianco con la scritta The Cal Pirelli 2025 che sembra piano piano scivolare giù. Stop.

Basta questo per scatenare una ridda di commenti entusiasti. "Ah si lo sguardo che hai rivolto a tutti quelli che hai superato in classifica per entrare in top10", "Pronta a scendere giù nel mare?", "Che c’hai in mente Amo’?", "Elodie sei il 4x4", "Madressa", "Aiutoooo", "Percepiti 80°", "Un brivido saleeeee", "CIAONE A TUTTE", "Impazzisco", "Farà una cosa diversa per il calendario: poserà vestita", "La Queen dell'estate", "Ho un dubbio, ho un dubbio...ho un dubbio", "Elo sei una dea luccicante", "Ma infatti secondo me devi fare la modella, non la cantante".