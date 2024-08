Elodie, "le foto nuda del calendario Pirelli": il dietro le quinte che fa tremare l'Italia

24 agosto 2024 a

a

a

Elodie incanta tutti nello shooting per il Calendario Pirelli: il filmato del backstage, pubblicato da Piergiorgio Del Moro (casting director del progetto), mostra alcuni momenti degli scatti. La cantante italiana si mette in posa sul bagnasciuga delle isole Keys per l'obiettivo di Ethan James Green. Insieme all'artista anche gli altri protagonisti del calendario, da Vincent Cassel a Simone Ashley. Anche la cantante nelle scorse ore ha condiviso il filmato in cui appare durante lo shooting, completamente nuda e sensuale. Dai pochi frame a sua disposizione, si notano il corpo statuario, i fianchi e lo sguardo provocante.

L'ex allieva di Amici aveva annunciato la sua presenza sul Calendario Pirelli 2025 postando un breve video in cui si mostrava durante lo shooting con l'accappatoio addosso. Nelle nuove immagini, invece, Elodie è completamente nuda e più sensuale che mai. "Mi piaccio e il corpo mi aiuta a raccontare qualcosa di me. Non penso che avere una sessualità sia peccato - aveva detto qualche tempo fa -. So di espormi alle critiche quando mi presento sul palco svestita, ma sono molto solida in questa scelta. Per me l’erotismo è una vibrazione, qualcosa che si accende, una tensione che precede un’azione: uso il corpo come una performer, per manifestare le mie scelte".