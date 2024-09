Cecilia Rodriguez, la foto hot in costume che fa impazzire i social: "Godetevi il panorama"

02 settembre 2024 a

Una foto provocatoria con un messaggio quanto meno mainstream. Non sui livelli delle adolescenti con le frasi di Charles Bukowski, ma poco ci manca. Cecilia Rodriguez ha terminato le proprie vacanze estive. E da buona influencer che si rispetti, ha postato il consueto dump sul suo profilo Instagram. Un carosello in cui racconta ai propri fan come, dove e con chi ha trascorso la sua estate. Uno stratagemma per conservare preziosi ricordi e, soprattutto, per attirare ancora più seguito sulla sua persona.

"Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh è vero, ho i miei tempi - ha scritto Cecilia nella descrizione al carosello postato su Instagram -, ma sto imparando più che mai a rispettare me stessa, i miei tempi soprattutto. Non voglio più correre se non è necessario dietro a questo mondo ferenetico. Voglio poter vedere le cose belle della vita, voglio godermi ogni piccola cosa, voglio dare - ha poi aggiunto - il giusto valore alle cose e basta".

La showgirl ha poi lanciato una piccola provocazione piccante ai suoi migliaia di followers. Nella prima foto del carosello, Cecilia è in costume, voltata di spalle mentre guarda il paesaggio. Ed è impossibile non farsi distrarre da quelle curve esposte sotto il sole. La Rodriguez ne è ben consapevole e commenta così il tutto: "Nel frattempo godetevi il panorama, e anche i miei piedi sporchi".