Kanye West, "sesso con la madre di Bianca Censori davanti a lei"

14 ottobre 2024

Quando si parla di Kanye West, il gossip sembra sempre sforare nella fantascienza. Eccentrico, eccessivo, fuori controllo, il rapper più talentuoso d'America sembra essere precipitato in un gorgo melmoso fatto di vizi, provocazioni e perversioni.

Lauren Pisciotta, la sua ex assistente personale, lo ha denunciato per "comportamenti sessuali inappropriati", ma qua purtroppo siamo quasi nella normalità in un mondo, quello dello spettacolo a stelle e strisce, sempre più preda degli scandali a partire da Harvey Weinstein e il #MeToo per finire con le notti proibite di un altro gigante dell'hip hop, Sean Combs, alias Puff Daddy alias P-Diddy.

Nella denuncia della Pisciotta, infatti, spunta una confessione che va oltre il "piccante" su West, ex marito della giunonica influencer e star globale Kim Kardashian e oggi in coppia con l'esageratissima Bianca Censori, famosa nel mondo quasi esclusivamente per i suoi nude-look in pubblico a favor di paparazzi. Il buon Kanye, infatti, avrebbe espresso il desiderio di avere rapporti sessuali con la madre di Bianca, davanti agli occhi della figlia, peraltro. E l'assistente personale del rapper avrebbe anche la prova di questo: lo screenshot di un messaggio (privato) datato settembre 2022.

Nel faldone, guarda caso, spunta anche il nome di Puff Daddy: proprio a una delle famigerate serate-evento organizzate da lui e da West nel 2021, la Pisciotta sostiene di essere stata drogata e violentata dal suo datore di lavoro.