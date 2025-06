Bezos e Lauren a Venezia, matrimonio e gran sfarzo alla faccia dei contestatori

Congratulazioni signori Bezos! Jeff e Lauren hanno rinnovato le promesse ieri sera, al Teatro Verde dell’archistar Vietti, sull’isola di San Giorgio all’interno della Fondazione Cini. Al tramonto, come nelle più classiche delle storie sentimentali, gli sposi davanti agli amici si sono ripromessi quel “sì, ti amerò per tutta la vita” che avevano già pronunciato un mese fa in America, ma soprattutto tempo addietro ad altri coniugi. Un contratto prematrimoniale blindato completa un affare privato che lascia poco spazio al romanticismo. Non ha voluto dimenticare la tradizione la Sanchez che ha lasciato l’hotel Aman nel primo pomeriggio per raggiungere l’isola di San Giorgio e potersi preparare senza essere vista dallo sposo, ma soprattuto dai fotografi.

Sono stati gli ultimi arrivi al matrimonio ad aggiungere glamour alla festa: John Elkann con la moglie Lavinia Borromeo, François Pinault con la moglie Salma Hayek. Il menù è 100% made in Italy, curato dal tre stelle Michelin Fabrizio Mellino e la torta alla ricotta del pasticcere Sal De Riso. Il sì di Venezia, non ha nessun valore formale, ma resta intriso di quello simbolico di una cerimonia che chiude la seconda giornata di celebrazioni in Laguna.

E' festa continua! Alla faccia di chi protesta. Oggi va in scena il gran finale col party all’Arsenale, ma anche la manifestazione del comitato No Space For Bezos alle 17.30.

L’appuntamento è sul piazzale della stazione di Santa Lucia, la festa due ore dopo dall’altra parte della città. Si incontreranno? O meglio, si scontreranno?

CHAMPAGNE

Giovedì sera per prevenire ogni tipo di dissenso la questura ha dichiarato che erano stati dislocati a Cannaregio quaranta agenti pagati con un contributo di cinquantamila dollari da Bezos in persona. Ma a sorvegliare duecento ospiti internazionali di alto calibro erano molti di più. In realtà gli invitati sembrano tutti divertiti ed entusiasti di questo viaggio gratis e tutto compreso. Il vip watching intorno all’hotel Gritti, dove alloggiano la gran parte degli invitati più famosi come Leonardo DiCaprio con la sua Vittoria Ceretti; Orlando Bloom, che ogni mattina esce dal suo cinque stelle per un giro di jogging raggiunto da Tom Brady, l’ex marito di Gisele Bundchen e vicino di casa dei Bezos su Creek Island, il bunker dei miliardari, a Miami. Passeggiano per le calli di Venezia tra gridolini di gioia dei soliti giapponesi, ma anche italiani che li riconoscono.

E' una sfilata continua di personaggi, talmente tanti da essere in overdose di celebrità. Tutti chiedono foto a tutti, anche se in molti non hanno ben chiaro quale star abbiano immortalata nella foto.

RAFFICA DI CLIC

Il metro della celebrità si misura in flash: tiepido per la coppia chic della New York che piace, la super modella Karlie Kloss e il marito, Joshua Kushner. Sale vertiginosamente per il clan Kardashian, dove agli obiettivi della stampa si aggiungono quelli dei curiosi. Le Kardashian fanno shopping, e cosa sennò? Circondate da guardie del corpo.

Nella breve passeggiata in Laguna di madre e figlia, Kris e Khloe Jenner, che ieri ha compiuto 41 anni, c’è stato il tempo per un pit stop da Hermès. Chissà che sa stato scelto il regalo di compleanno?

Orlando Bloom saluta: «We are glad to be in Venice», siamo felici di essere a Venezia. Bill Gates e Rania di Giordania sono stati annunciati in visita privata all’ex monastero benedettino sull’isola di San Giorgio, prima della festa in programma la sera.

In quella di giovedì canzoni italiane, come “Felicità”, “Champagne” e “Parole Parole Parole”, hanno fatto da colonna sonora alla prima notte veneziana dei Bezos, innamorati di loro, di Venezia e dell’Italia.

Parola di Jeff.