Bezos e Lauren, come si è aperto il matrimonio: Venezia, sinistra in tilt

Il matrimonio dell'anno tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez che ha reso Venezia il centro del mondo del gossip (e delle polemiche) è stato aperto da Matteo Bocelli, sulle note di un brano di Elvis Presley. Il figlio del tenore Andrea Bocelli canta il super classico Can't Help Falling in Love nel silenzio dell'isola di San Giorgio, e a lanciare l'indiscrezione è l'agenzia Adnkronos, con gli inviati direttamente a bordo di un taxi acquatico. La voce di Bocelli Jr, fanno sapere i testimoni, è stata accolta dagli "applausi degli invitati".

Dall'isola di San Giorgio Maggiore perlustrata e pattugliata dalle forze dell'ordine con gli agenti su moto d'acqua sparsi per tutto il bacino e mezzi della Guardia di Finanza a presidiare l'evento non filtra molto altro. Bisognerà attendere ancora qualche ora per foto (ufficiali e rubate) e dettagli sul "sì", la cerimonia e soprattutto il parterre di super vip internazionali sbarcati a Venezia.

Finora, l'unica certezza è il clima di tensione alimentato dalla sinistra radicale. Sono state organizzate partenze dalle stazioni di Padova, Schio, Vicenza, Treviso e Trento per favorire la massima adesione al corteo, organizzato dal comitato No Bezos, in programma sabato alla stazione ferroviaria di Venezia alle ore 17. Un appello a una partecipazione massiccia è stato lanciato giovedì sera anche dal palco dello Sherwood Festival che si sta svolgendo al Parco Nord di Padova. Oltre agli attivisti italiani dei centri sociali del Nordest e di altri gruppi saranno presenti anche gli inglesi di Everyone hates Elon che in questi giorni hanno tappezzato la città di nuovi manifesti che recitano: "Nel tempo che impieghi a leggere questo articolo, la ricchezza di Jeff Bezos è aumentata di più del tuo stipendio mensile".

Nel frattempo, spazio ai dettagli più frivoli. La futura signora Bezos ha riscritto le regole del matrimonio - e della moda - con 27 cambi d'abito extralusso. Dall'arrivo in Laguna fino alla cerimonia ufficiale di stasera, ogni sua uscita è un momento fashion da manuale. Mercoledì, al suo ingresso in hotel, Lauren ha scelto un abito d'archivio firmato Alexander McQueen, datato 2003, con eleganti strisce in madreperla. Ieri, per il pre-wedding party, nella scenografica Chiesa della Madonna dell'Orto, ha lasciato tutti senza fiato strizzata in un abito bustier dorato di Schiaparelli Couture, dalla collezione spring-summer 2025 di Daniel Roseberry, con grossi bottoni floreali e ricami di rampicanti. Il punto vita segnato, il corsetto strutturato e i lunghi orecchini di diamanti hanno fatto da cornice a un look mozzafiato, completato da una coda morbida. All'opposto, il look sfoggiato oggi, un due pezzi bianco con gonna a clessidra, camicetta abbottonata, foulard e occhiali da sole scuri è apparso un look sobrio e molto in stile Jackie Kennedy. Per la cerimonia ufficiale, stando ai rumors tra gli addetti ai lavori, la sposa avrebbe optato per un abito da sposa firmato Dolce&Gabbana, selezionato con la consulenza nientemeno che di Anna Wintour.

Se la sposa cambia continuamente outfit, gli ospiti non sono da meno, e sfoggiano look da red carpet. Per il ricevimento di benvenuto, la figlia del presidente americano, Ivanka Trump, ha scelto un mini abito Oscar de la Renta rosa cipria con ricami floreali, abbinato a sandali nude, borsetta e occhiali da diva. In perfetta coerenza con il suo stile audace, Kim Kardashian ha indossato un abito pitonato, super attillato, con scollo profondo e silhouette scolpita. Più sobrie le sorelle Kendall e Kylie Jenner. Kendall ha scelto un abito halter floreale longuette, mentre Kylie ha puntato su un vestito di pizzo giallo senape.

Se Khloé Kardashian ha scelto un abito nero cut-out, la mamma della sorella Kardashian, Kris Jenner, è apparsa in un long dress nero in chiffon, decisamente troppo rigoroso per l'occasione. Elegantissimo in completo in lino panna, camicia ampia e blazer coordinato l'attore Orlando Bloom. Mentre Oprah Winfrey ha stupito tutti in un lungo abito malva. Accanto a lei Gayle King ha scelto un'elegante maxi dress con stampa catena dorata. Tra le coppie di invitati più paparazzati Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti: lui sempre discreto, in incognito con un completo nero e cappellino da baseball, la supermodella italiana, al suo fianco, è risultata invece incantevole in un abito perla con ruches firmato Dolce&Gabbana. E chissà cosa avranno in serbo per la cerimonia clou di questa sera invitati e festeggiati.