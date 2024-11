Aurora Ramazzotti, nuova casa da sogno: il video che fa impazzire tutti

01 novembre 2024 a

a

a

Nuova casa da sogno per Aurora Ramazzotti, influencer nonché figlia del cantante Eros e di Michelle Hunziker. Lei e il suo compagno Goffredo Cerza, di recente diventati genitori del piccolo Cesare, sono riusciti a crearsi un rifugio personale. Come mostrato in un video su Instagram, nell'appartamento ci sono angoli dedicati alla musica, pareti decorate con opere d'arte e anche spazi pensati per momenti di relax.

"Solito video caotico ma ecco finalmente il prima e dopo della mia casetta - ha scritto Aurora a corredo del filmato -. Se avete seguito un po’ il percorso della casa lo sapete ma per chi è qui per la prima volta: ho trovato questa casa a maggio e avevo solo due mesi per completarla prima di traslocare a metà luglio. Ho deciso di documentarlo perché è stata la prima volta che ho deciso ogni cosa da sola e sono molto fiera anche se c’è ancora da fare. Continuerò ad aggiornarvi".

Nel filmato si vede innanzitutto la sala d'ingresso della casa, arredata con uno stile moderno e circondata da pareti color borgogna. Al centro della stanza un grande divano scuro tondo e di fronte a questo ecco un tavolino in vetro trasparente con sopra riviste e libri. Sulla destra una grande finestra con tende bianche e accanto un grande specchio ad arco. Poi si passa alla sala da pranzo, che vede al centro un tavolo in legno chiaro con sedie trasparenti. Sulla parete adiacente, invece, ci sono stampe e quadri di diverse dimensioni e stili. Un angolo, poi, è dedicato alla musica: si tratta di uno spazio intimo e accogliente con un pianoforte posizionato contro una delle pareti.

Ecco poi la camera di Aurora e Goffredo, con un grande letto matrimoniale al centro. Dietro al letto la parete è decorata con una carta da parati con disegni di bambù e uccellini. Mentre su un lato della stanza si trova un mobile bianco usato come ripiano. In alto, attaccata al soffitto una lampada a sospensione bianca. Infine, la cameretta di Cesare, dove la parete principale è decorata con una carta da parati che raffigura scimmiette stilizzate in diverse pose su uno sfondo chiaro. Il letto del piccolo è in legno chiaro. Sopra al materasso si vedono peluche e giocattoli.