Bianca Censori, "il suo vestito di Halloween": nuda in pubblico a Tokyo

A pubblicare le foto di Kanye West e Bianca Censori su Instagram è stato Renzo Rosso, gigante della moda italiana e internazionale e patron di Diesel. Amico del controverso rapper americano, l'imprenditore vicentino ha postato tra le sue stories uno scatto di gruppo in compagnia dei due supervip americani e di sua moglie Arianna Alessi, in quel di Tokyo.

La foto è diventata subito virale, con Dagospia che ironizza sul look sfoggiato dalla Censori, ex assistente personale di West diventata poi sua compagna e famosa per i clamorosi nude-look in pubblico: "Evidentemente ha deciso di festeggiare Halloween travestendosi da se stessa. La modella 29enne si è infatti presentata praticamente nuda, insieme al marito rapper di 47 anni, con cap***zoli e parti basse coperte appena da un lembo di tessuto, e delle maniche bianche".

A corredo, vistosi tacchi a punta ai piedi. Più sobrio, si fa per dire, l'artista che con album come il debutto del 2004 The College Dropout e i successivi 808s & Heartbreak del 2008 e Yeezus del 2013 ha contribuire a ridisegnare il percorso dell'hip hop contemporaneo, prima di scatenarsi in bizzarrie private, controverse uscite politiche (da presunte simpatie naziste all'appoggio convinto a Donald Trump) e venire coinvolto in scandali a sfondo sessuale, che hanno coinvolto la stessa Censori.

Una sua ex collaboratrice, Lauren Pisciotta, lo ha infatti denunciato per "comportamenti sessuali inappropriati" e ha rivelato che l'artista avrebbe confidato alla Censori il desiderio di avere rapporti sessuali con la madre di Bianca, peraltro davanti agli occhi della stessa figlia.

Come se non bastasse, la Pisciotta ha accusato Kanye West di aver abusato di lei dopo averla drogata e violentata nel corso di una delle famigerate feste organizzate da Puff Daddy, altro gigante del rap finito in disgrazia.