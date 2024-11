Chiara Ferragni e Tronchetti Provera, esplode la passione: dove li hanno sorpresi, un clamoroso gossip

02 novembre 2024 a

a

a

Se ne parla da qualche giorno, sempre con maggiore insistenza. Si parla della possibile frequentazione tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, i cui primi passi sarebbero stati mossi nel bel mezzo di una vacanza a Ibiza. Frequentazioni che sembrano intensificarsi anche grazie alla stessa scuola frequentata dai figli. Ecco però che ora piove una pesante conferma: i due sono stati fotografati insieme alla festa di Halloween, immortalati in atteggiamenti affettuosi a un party milanese nella "notte delle streghe".

La loro prima uscita pubblica è stata immortalata al Maka Loft di Milano, dove, in perfetto spirito di Halloween, entrambi hanno sfoggiato trucco e abiti a tema, scambiandosi sguardi complici e tenerezze che non sono passati inosservati. Il tutto proprio nel giorno in cui da New York arrivava un video di Fedez intento a baciare con clamorosa passione una ragazza in una discoteca. Già, i Ferragni e Fedez, dopo la rottura, cercano subito di ricostruire relazioni.

Negli ultimi giorni, Ferragni e Tronchetti Provera erano stati notati anche al ristorante La Briciola di Milano, dove Chiara, in compagnia delle sorelle Valentina e Francesca, ha celebrato il compleanno della madre Marina (anche Marina Di Guardo, recentemente, per inciso è tornata single). I paparazzi li hanno poi sorpresi in una giornata trascorsa insieme il 28 ottobre a Villa d’Este, sul Lago di Como. Qui i due hanno pranzato in terrazza, godendosi la compagnia reciproca fino al tardo pomeriggio e concedendosi anche un selfie spensierato.

Giovanni Tronchetti Provera, 41 anni (quattro in più di Chiara), è un top-manager del gruppo Pirelli, con una carriera costruita seguendo le orme della sua influente famiglia. Figlio di Marco Tronchetti Provera, figura di spicco dell’industria italiana e attualmente vicepresidente esecutivo di Pirelli, e di Cecilia Pirelli, erede della famiglia fondatrice dell’azienda, Giovanni ha ereditato la passione per il settore. Si è laureato in Business Management alla London English School nel 2008, dando così avvio alla sua carriera. Da allora, ha assunto ruoli strategici in Pirelli, contribuendo alla crescita dell’azienda di famiglia. Sul piano personale, Giovanni ha concluso circa un anno fa il matrimonio con la moglie Nicole, con la quale ha tre figli. Ora c'è Chiara Ferragni? Pare proprio di sì...