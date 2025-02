Taylor Mega, provocazione totale: la foto piccante allo specchio, chi le tocca il lato B

05 febbraio 2025 a

Taylor Mega non sa più cosa inventarsi per stuzzicare i suoi follower su Instagram. L'ultima trovata dell'influencer? Una sorta di gara a chi indovina per primo l'identità del suo fidanzato. La ragazza ha infatti postato una foto sulle sue storie dove posa insieme a un giovane ragazzo. I due si sono immortalati in una posizione piccantissima. Lei, in slip bianchi, maglietta a maniche lunghe e cappelli raccolti da una fascetta. Lui, seminudo mentre le palpa il lato B con la mano destra.

Del fidanzato sappiamo solo due cose. La prima: ha il braccio pieno di tatuaggi. La seconda, invece, che ha 29 anni. "Ma veramente stai con un vecchio?", le ha domandato un suo follower. "Ha 29 anni! - ha risposto lei - (Certo sono sempre 4 anni più di me - in realtà lei ne ha 31, ndr - però non lo definirei 'vecchio'".

I follower più attenti, però, hanno già scoperto la sua identità. Si tratta infatti di Francesco Riviera, influencer che dà consigli su come migliorare il proprio posizionamento sui social che ha raggiunto fama e successo grazie a una start-up di GIF personalizzate. Ora lui è un punto di riferimento per i giovani imprenditori ed ha anche gestito il business dell'app di fitness di Taylor.