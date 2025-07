Jennifer Lopez perde la gonna: clamoroso, resta in intimo sul palco

Incidente hot per Jennifer Lopez. In occasione del suo ultimo concerto, che si è svolto a Varsavia in Polonia - tappa speciale del tour Up All NIght: Live in 2025 - la pop star portoricana ha perso la sua gonna sul palco. Così J-Lo è rimasta solo con l'intimo, dorato, davanti al pubblico rimasto a bocca aperta. Il curioso fuori programma è avvenuto proprio mentre la star si stava esibendo con Happy Birthday - tra l'altro stava festeggiando il suo 56esimo compleanno - di Steve Wonder. La gonnellina a frange si è sganciata durante i movimenti e le è scivolata di dosso.

Lei però non si è lasciata prendere alla sprovvista. E ha reagito come sempre: con tanta ironia. Al pubblico ha confessato: "Meno male che stavolta avevo la biancheria. Di solito non la metto”. Alla fine ha lanciato la gonna tra la folla: “Puoi tenerla, non la voglio indietro”.

#JenniferLopez sufrió un problema con su vestuario durante un concierto en #Varsovia. pic.twitter.com/c2ejXXqlM9 — Gilberto Brenis ® (@GilbertoBrenis) July 28, 2025

Non è la prima volta che la pop star fa parlare di sé in questa estate 2025. Al Lucca Summer Festival, J-Lo si era lasciata andare a qualche commento piccante: "Devo essere onesta con voi, a volte la sera sono in stati d’animo diversi. Non so voi, ma a me capita — e a volte mi piace farlo in modo duro. Altri giorni, invece, mi sento un po’ più romantica. Accendi le candele, metti una musica soft. In quei giorni, mi piace farlo molto lentamente. Ma ci sono altri giorni… forse perché per me è un periodo nuovo, forse perché è estate e fuori fa caldo, mi sento un po’ più birichina. Vi capita mai quella sensazione? Quando vi sentite un po’ monelli? In quei giorni, mi piace farlo molto velocemente”.