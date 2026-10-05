Garlasco, Antonella Mosetti balla mentre i Poggi parlano in tv: scoppia il caso

La linea di confine che separa la cronaca nera dallo spettacolo è più sottile di quanto sembri. Il caso del delitto di Garlasco ha assunto le sembianze di una soap opera americana. Questo, però, non significa che dietro agli scontri televisivi e ai colpi di scena degni di un romanzo di Donato Carrisi non via sia il dolore di una coppia di genitori che hanno dovuto dare addio alla loro bambina anzitempo. Chiara è morta assassinata a 26 anni. E mamma Poggi e papà Poggi, a 19 anni di distanza, sono ancora trascinati nella spirale di dolore, sospetti e misteri. Anche davanti a delle telecamere, come quelle del salotto televisivo di Silvia Toffanin a Verissimo.

Di fronte alla tv, nel suo salotto di casa, c'è Antonella Mosetti. La showgirl accende la telecamera del suo telefono e balla di fronte alle immagini di Giuseppe Poggi e Rita Preda intervistati su Canale 5. Sottoveste azzurra, colpo d'anca, labbra a favore di camera. Alle sue spalle, a tutto schermo, il primo piano di un padre che parla della figlia ammazzata e della madre che lo ascolta in silenzio. Lei, invece, balla e pubblica tutto sui social. Un gesto che ha fatto molto discutere.

